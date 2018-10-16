Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takımımız kendine inandığı takdirde ligde yenemeyeceğiz takım yok” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, milli takımda yer alan futbolcuların dönmesiyle beraber takımda eksikliklerin azaldığını belirterek, “Milli takıma oyuncular göndermiştik. Onlardan gidip de gelemeyen 2 tane oyuncumuz oldu. Sapunaru 2 defa 90 dakika oynadı. Mensah geldi. Onun dışında da diğer eksiklerimiz var. Biz her fırsatta şunu samimiyetle ve yüreklilikle dile getirmeye çalıştık; bizim takımımızdaki her oyuncu bizim için çok önemli ve değerlidir. Dolayısıyla bu gibi eksikliklerin olduğu dönemlerde arkada bekleyen oyuncular içinde güzel fırsatlar ortaya çıkıyor. Bazen sayımız azaldı, zayıfladık gibi düşünüldüğü yerde bir bakmışız çoğalıp, güçlenmişiz. Biz de bunu bir şekilde değerlendirip bu durumu da kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Çalışmalarımız milli maç izni sonrasında bugün başladı. Cuma günü antrenmanımızı yapıp zorlu Başakşehir deplasmanına gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’un kendine inandığı takdirde ligde yenemeyeceği takımın olmadığını kaydeden Sağlam, “Bizim takımımız inandığı zaman, kendi gerçekleri ile yüzleşip sahada mücadele verdiği zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte. Bunu daha evvel de gösterdik. Bu güzel fırsatı değerlendirip bundan sonraki süreçle alakalı da taraftarımızın, camiamızın moralini ve motivasyonunu yukarıya doğru çıkarmaya çalışacağız” dedi.