SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:26

Eskişehirspor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Bolu’da, kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, ilk hazırlık maçında sahadan 4-2 galip ayrıldı.Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, Bolu’da sürdürdüğü yeni sezon kamp çalışmalarında...

Eskişehirspor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bolu’da, kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, ilk hazırlık maçında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, Bolu’da sürdürdüğü yeni sezon kamp çalışmalarında ilk hazırlık maçını Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe ile yaptı. Eskişehirspor, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Hazırlık maçında Eskişehirspor’un golleri, 8 ve 44. dakikada Karin, 32. dakikada Kerim Avcı ve 82’inci dakikada Kaan Gül’den geldi.

2. lig ekibi Hacettepe’nin 2 golünü ise, 2’inci dakikada Cengizhan Akgün, 78’inci dakikada Mustafa Seyhan kaydetti.

BBP lideri Destici de maçı izledi

Ailesiyle birlikte ziyarette bulunmak için Bolu’ya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Eskişehirspor Genel Kurul üyesi Mustafa Destici, karşılaşmayı kulüp başkanı Halil Ünal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

Destici, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Eskişehirspor’un bu sene iyi bir kadro kurma hazırlıkları var. Arkadaşlar, bütün imkansızlıklara rağmen bu konuda yoğun bir çalışma sürdürüyor. İnşallah bu gerçekleşir ve Eskişehirspor hakettiği Süper Lig’e çıkar. Hem şehri hem de ülkemizi Avrupa’da layıkıyla temsil eder ve bu şekilde de Eskişehir’in markası olarak varlığını sürdürmeye devam eder. Eskişehirpor’a bugüne kadar elimizden gelen desteği gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku