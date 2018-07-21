Eskişehirspor:4 - Hacettepe:2

Eskişehirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hacettepe’yi 4-2 mağlup etti.

Bolu kampının ilk hazırlık maçında TFF 2.Lig takımlarından Hacettepe ile karşılaşan Eskişehirspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Hacettepe, henüz maçın 2. dakikasında Cengizhan Akgün ile öne geçti. Karin ile beraberliği sağlayan Es-Es, Kerim Avcı’nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Yeniden sahne alan Karin skoru 3-1’e getirirken, 78. dakikada serbest vuruşu kullanan Mustafa Seyhan güzel bir golle skoru 3-2 yaptı. 82. dakikada ceza sahası içerisinde şık çalımlar ile rakiplerini geçen Kaan Gül, maçın skorunun 4-2 olduğunu ilan etti.

Öte yandan mücadeleyi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yan yana izledi.