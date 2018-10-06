Eskişehirspor’da Bedirhan ve Furgan haftalarca sahalardan uzak kalacak.Hatayspor maçında sakatlanan Bedirhan Altunbaş’ın bugün çekilen mr raporunda sol kalça adduktor kasında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanana Bedirhan’ın, 4 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması öngörülüyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan Furgan Polat’ın ise sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık oluştu. Tedavisi devam eden Furgan Polat’ın yaklasık 2-3 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması bekleniyor.
Eskişehirspor’a sakatlık şoku
Eskişehirspor’da Bedirhan ve Furgan haftalarca sahalardan uzak kalacak.Hatayspor maçında sakatlanan Bedirhan Altunbaş’ın bugün çekilen mr raporunda sol kalça adduktor kasında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanana Bedirhan’ın, 4 hafta...