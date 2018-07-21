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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:41

Eskişehirspor’un Bolu kampı devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’yu tercih eden Eskişehirspor’da çalışmalar son hız devam ediyor.Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak çizen Eskişehirspor’da, son olarak 8 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla...

Eskişehirspor'un Bolu kampı devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’yu tercih eden Eskişehirspor’da çalışmalar son hız devam ediyor.

Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak çizen Eskişehirspor’da, son olarak 8 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte, dün öğlen saatlerinde Bolu’ya hareket edildi. Akşam saatlerinde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde bir antrenman gerçekleştiren Eskişehirspor, ısınma hareketleri, arttırmalı koşular, pas çalışması, tam saha oyunun ardından stretching ile çalışmalarını tamamladı. Bugün yapılan antrenman ise, yaklaşık 50 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e2 top kapma, dar alan oyun, yan top çalışmasının ardından stretching ile son buldu.
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