Eurocup Kadınlarda gruplar belli oldu

Kadınlar Eurocup’ta Galatasaray B, Beşiktaş C, Mersin BŞB D, BOTAŞ ise E Grubu’nda yer aldı. Ormanspor ile eleme maçında Polonya ekibi Basket Gdynia eşleşti.

Kadınlar Eurocup’ta normal sezon grup kura çekimi Almanya’nın Münih şehrinde yapıldı. Turnuvada Türkiye’yi 5 takım temsil ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu kapatan Galatasaray ile Mersin BŞB, Beşiktaş, BOTAŞ normal sezona direkt katılırken, OGM Ormanspor ise ön eleme turundan kupa mücadelesine başlayacak. 4’er takımlı 10 gruptan oluşacak turnuvada ön eleme maçları 9 Ekim ve 12 Ekim’de oynanacak. Gruplar konferans 1 ve 2 diye ayrıldı. Organizasyonda normal sezon maçları ise kupada normal sezon 25 Ekim’de başlayacak.

Kura sonucunda Galatasaray B, Beşiktaş C, Mersin BŞB D, BOTAŞ ise E Grubu’nda yer aldı. Ormanspor ise eleme maçında Polonya ekibi Basket Gdynia eşleşti. Ormanspor elemeyi geçtiği takdirde D Grubunda yer alacak.

Kuralar sonucunda oluşan gruplar ve elemeler şöyle:

Konferans 1

A Grubu: Artego Bydgoszcz (Polonya), Sparta&K M.R. Vidnoje (Rusya), Sodertalje BBK (İsveç), KS AZS AJP Gorzow WLKP (Polonya)

B Grubu: PBC MBA Moscow (Rusya), Galatasaray SK (Türkiye), Eurocup ön eleme turu 2. eşleşmenin kazananı, Energa Torun (Polonya)

C Grubu: Beşiktaş JK (Türkiye), Euroleague ön elemesini kaybeden, Inventa Kursk (Rusya), Tsmoki-Minsk (Belarus)

D Grubu: Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Mersin Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Ön eleme turu 1. eşleşmenin kazananı, ACS Sepsi-SIC (Romanya)

E Grubu: A3 Basket (İsveç), Beroe (Bulgaristan), Euroleague ön elemesini kaybeden 1. eşleşme, Botaş SK (Türkiye)

Konferans 2

F Grubu: Spar Citylift Girona (İspanya), Uni Gyor (Macaristan), Clube Uniao Sportiva (Portekiz), Ön eleme turu 4. eşleşmenin kazananı

G grubu: Euroleague ön elemesini kaybeden 4. eşleşme, Aluinvent DVTK (Macaristan), KP Brno (Çekya), Ön eleme turu 3. eşleşme kazananı

H Grubu: Euroelague ön elemesini kaybeden 3. eşleşme, Basketball Nymburk (Çekya), MBK Ruzemberok (Slovakya), ZKK Cinkarna Celje (Slovenya)

I Grubu: BLMA (Fransa), VBW CEKK Cegled (Macaristan), Rutronik Stars Keltern (Almanya), Lyon Asvel Feminin (Fransa)

J Grubu: Basket Landes (Fransa), BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Tarbes Gespe Bigorre (Fransa), BBC Sint-Katelijne-Waver (Bekçika)

Ön elemedeki eşleşmeler ise şöyle:

Eşleşme 1: Basket Gdynia (Polonya) - Orman Genclik (Türkiye)

Eşleşme 2: Spartak MO Noginsk (Rusya) - Niki Lefkada (Yunanistan)

Eşleşme 3: Nantes Reze (Fransa) - Liege Panthers (Belçika)

Eşleşme 4: Basket Namur Capitale (Belçika) - Lointek Gernika (İspanya)