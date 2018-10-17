Eurocup: Lokomotiv Kuban: 95 - TOFAŞ: 72

Basketbol Erkekler Eurocup 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Kuban’a 95-72 mağlup oldu.
Rusya’nın Krasnodar kentinde Basket Spor Salonu’nda TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ev sahibi ekip ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı. İkinci periyotta TOFAŞ etkili olmaya çalışsa da Kuban soyunma odasına 42-38 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (68-52) kadar çıkaran Rus ekibi,
karşılaşmadan da 95-72 galip ayrıldı.Bu sonuçla TOFAŞ, B Grubu’nda 2. yenilgisini aldı.