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17 Ekim 2018 Çarşamba 22:15

Eurocup: Lokomotiv Kuban: 95 - TOFAŞ: 72

Basketbol Erkekler Eurocup 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Kuban’a 95-72 mağlup oldu.

Eurocup: Lokomotiv Kuban: 95 - TOFAŞ: 72
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Basketbol Erkekler Eurocup 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Kuban’a 95-72 mağlup oldu.

Rusya’nın Krasnodar kentinde Basket Spor Salonu’nda TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ev sahibi ekip ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı. İkinci periyotta TOFAŞ etkili olmaya çalışsa da Kuban soyunma odasına 42-38 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (68-52) kadar çıkaran Rus ekibi,

karşılaşmadan da 95-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, B Grubu’nda 2. yenilgisini aldı.
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