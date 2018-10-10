SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:11

Euroleague’de ilk hafta programı

THY Euroleague’de 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Euroleague'de ilk hafta programı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

THY Euroleague’de 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Basketbolun Avrupa kulüpleri düzeyindeki en büyük organizasyonu olan THY Euroleague’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Geçtiğimiz sezon final oynayan ve bir önceki sezon kupaya ulaşan Fenerbahçe, cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise yine yarın son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de ilk haftanın programı şöyle:

11 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Barcelona Lassa

21.00 Panathinaikos - Maccabi FOX Tel Aviv

21.30 Bayern Münih - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen

12 Ekim Cuma

19.45 Buducnost Podgorica - EA7 Olimpia Milano

20.00 BC Khimky - Olympiakos

20.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia SAD

20.45 Fenerbahçe - Gran Canaria
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku