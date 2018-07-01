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01 Temmuz 2018 Pazar 13:23

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısına 7 ilde seçme yapılacak

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu sene ilk kez 7 ilde de seçme yapacak. Sarı-kırmızılı altyapıda seçmeler devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeleri bu sene ilk kez farklı...

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısına 7 ilde seçme yapılacak
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Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu sene ilk kez 7 ilde de seçme yapacak. Sarı-kırmızılı altyapıda seçmeler devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeleri bu sene ilk kez farklı ellerde de yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda doğu ve Güneydoğu illerini yakın takibe aldı.

2000 ve 2005 doğumlu sporcular arasından seçme yapacak olan sarı-kırmızılı alt yapı, yetenekli gençlere lisans çıkaracak.

Evkur Yeni Malatyaspor’un seçme yapacağı il ve ilçeler de belli oldu.

Buna göre; 3 Temmuz Hakkari ve Şırnak Cizre, 4 Temmuz Siirt, 5 Temmuz Batman, 6 Temmuz Diyarbakır, 7 Temmuz Bingöl, 8 Temmuz Tatvan ve Muş’ta seçmeler yapılacak.
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