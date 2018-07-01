SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 13:55

Evkur Yeni Malatyaspor’da kombine satışları başlıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, 2018-2019 futbol sezonu kombine kartlarının 3 Temmuz Salı günü satışa sunulacağını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da kombine satışları başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, 2018-2019 futbol sezonu kombine kartlarının 3 Temmuz Salı günü satışa sunulacağını açıkladı.

Bu sezon kombine kart ve loca satışlarından yüksek gelir bekleyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, loca ve bilet satışları için yaptığı bazı düzenlemelerin ardından kombine kartları satışa hazır hale getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, kombine kart satışlarında ekonomik olarak taraftarın zorlanmayacağı bir fiyat politikası güdüldüğünü kaydederek, camiayı sezonluk biletlerden almaya davet etti.

E.Y. Malatyaspor’un 3 Temmuz Salı günü satışa başlanacağını açıkladığı kombine biletlerin fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Tribün 700 TL, Batı Üst Tribün 500 TL, Doğu Alt Tribün 300 TL, Doğu Üst Tribün 250 TL.

Açıklamada kombine kart satışlarının yalnızca Passolig kart sahiplerine yapılacağı belirtilirken, kombine satışlarında kredi kartına taksit uygulamasının da mevcut olduğu paylaşıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku