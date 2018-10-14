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14 Ekim 2018 Pazar 15:23

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilen milli arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Muenfuh Sincere Seth ve Erkan Kaş’ın yanı sıra milli takımlarında...

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlardan iyi haber
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Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilen milli arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Muenfuh Sincere Seth ve Erkan Kaş’ın yanı sıra milli takımlarında yer alan Fabien Ceddy Farnolle ile Khalid Boutaib kamp çalışmalarında yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan E.Y. Malatyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen bir haftalık arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendiriyor.

Kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, “Ankaragücü maçına kadar olan süreci burada değerlendireceğiz. Bu arada lig oynamış gibi kabul edip, hazırlık maçımız var. Ardından da tekrar maç haftasına gireceğiz” dedi.

Karslı, kampta yer almayan futbolcularla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kalecimiz Fabien Ceddy Farnolle ve forvet oyuncumuz Khalid Boutaib, kendi ülkelerindeki milli takım kamplarındalar. Sakat futbolcularımız bulunuyor. Ömer Şişmanoğlu, Sincere Seth ve Erkan Kaş iyileşme ve tedavi süreçlerini sağlık ekibinin kontrolünde devam ettiriyorlar. Arturo Mina özel bir izin almıştı, onun dışında antrenmanlara katılacak.”

Ligin 8. haftasında Malatya’da oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım kaptanı Adem Büyük’ün yaşadığı sakatlıkla alakalı da bilgi veren Karslı, “Adem’in son oynadığımız müsabakada pozisyon icabı yere düşerken kaburgasında bir problem vardı. Kafamızda bir problem kalmasın diye sağlık ekibimiz MR için hastaneden randevu aldı. Çok önemli bir sağlık sorunu yok” ifadelerini kullandı.
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