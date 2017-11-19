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19 Kasım 2017 Pazar 19:24

Evrim Esendemir: "İki defa öne geçtiğimiz maçı berabere bitirebilirdik"

Osmanlıspor yardımcı antrenörü Evrim Esen Demir, iki defa öne geçtikleri maçı berabere bitirebilecekken mağlup olduklarını söyledi.

Evrim Esendemir: 'İki defa öne geçtiğimiz maçı berabere bitirebilirdik'
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Osmanlıspor yardımcı antrenörü Evrim Esen Demir, iki defa öne geçtikleri maçı berabere bitirebilecekken mağlup olduklarını söyledi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz’un hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan yardımcı antrenör Evrim Esendemir, herhangi bir soru almayacağını belirterek, "İki defa öne geçtiğimiz maçı en azından beraberlikle bitirebilecekken mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Talihsiz bir pozisyon sonrası gol yedik. Asıl soruların muhatabı olan hocamızın burada neden olmadığını bilmiyorum” dedi.

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