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11 Ekim 2018 Perşembe 11:34

E.Y. Malatyaspor Avrupa pazarına açıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlandı.Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren E.Y. Malatyaspor altyapısını güçlendirmek için gözünü Avrupa pazarına dikti. Gelecek sezonların plan ve programı doğrultusunda...

E.Y. Malatyaspor Avrupa pazarına açıldı
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Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlandı.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren E.Y. Malatyaspor altyapısını güçlendirmek için gözünü Avrupa pazarına dikti. Gelecek sezonların plan ve programı doğrultusunda yönetimin görevlendirdiği Kulüp İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan ve Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, Almanya’ya gitti. Kulübü kendi öz kaynaklarıyla yürüyen bir yapıya kavuşturmak için uzun vadeli bir plan hazırlayan Malatya ekibi, gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. Almanya’ya giden Hakan Çalışkan ve Murat Uçkun’un burada futbolcu seçmeleri yapacağı kaydedildi. Ayrıca Hakan Çalışkan’ın Almanya’da daha önceden belirlenen bazı futbolcuları da yakın takibe alacağı belirtildi.

Geçen yıl kadrosuna kattığı sağ bek Issam Chebake, forvet Khalid Boutaib ve stoper Aturo Mina gibi isimlerden tam verim alınmasının ardından, yeni sezon için de yabancı ve yerli oyuncu transferinde doğru bir yol izlemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutmak istiyor. Çalışkan ve Uçkun’un önümüzdeki yıl U21’in kaldırılıp, U19’a dönülecek olmasından dolayı bu kategoriye oyuncu almak için seçme yapacakları da kaydedildi.
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