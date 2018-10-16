E.Y. Malatyaspor, Frankfurt’ta futbolcu seçmeleri yaptı

E.Y. Malatyaspor, Almanya’nın Frankfurt şehrinde futbolcu seçmeleri yaptı. Malatya ekibi, altyapısını güçlendirmek için gözünü Avrupa pazarına çevirdi.Altyapıdan önümüzdeki sezonlarda daha çok faydalanmak isteyen sarı-kırmızılı...

E.Y. Malatyaspor, Almanya’nın Frankfurt şehrinde futbolcu seçmeleri yaptı. Malatya ekibi, altyapısını güçlendirmek için gözünü Avrupa pazarına çevirdi.

Altyapıdan önümüzdeki sezonlarda daha çok faydalanmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu doğrultuda kulüp izleme komitesi sorumlusu Hakan Çalışkan ve altyapı sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Almanya’nın Frankfurt şehrinde futbolcu seçmeleri yaptı.

Kulübü kendi özkaynaklarıyla yürüyen bir yapıya kavuşturmak için uzun vadeli bir plan hazırlayan Malatya kulübünün yönetimi gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. Almanya’da ilk olarak Frankfurt’ta seçme yapan Malatyasporlu antrenörler, yetenekli gördükleri isimleri Türkiye’ye davet ederek kulüp bünyesinde lisans çıkaracak. Almanya seçmeleriyle ilgili konuşan altyapı sorumlusu Murat Uçkun, amaçlarının sağlam bir altyapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Büyük ve kurumsallaşmış kulüplerin kendi özkaynaklarını oluşturma noktasında dünyanın her yerinde seçmeler yaptığına dikkat çeken Uçkun, "Kulüp olarak geleceğin Malatyaspor’u için çalışmalarımız sürüyor. Tesislerimizde oturup yetenekli oyuncuların ayağımıza gelmesini beklememiz halinde bu işin olmayacağını biliyorduk. Yaz aylarında ülkemizde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kapsamlı bir yetenek taraması yapmıştık. Bu olayı Avrupa’ya taşıma fikri oluştu ve yönetimimiz bu konuda bizi fazlasıyla destekledi. Bu anlamda başkanımız Adil Gevrek, altyapı sorumlusu yöneticimiz Mehmet Maden’e ve yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah buradan önemli yetenekler çıkarırız” diye konuştu.