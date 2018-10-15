SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:51

E.Y. Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçına Antalya’da hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.Milli arayı fırsat bilerek Antalya’da 1 haftalık kamp yapan sarı-kırmızılılarda...

E.Y. Malatyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçına Antalya’da hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Milli arayı fırsat bilerek Antalya’da 1 haftalık kamp yapan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren oyunculardan Erkan Kaş’ın da çalışmalara başladığı ve Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Diğer sakatlar Ertaç ve Seth’in ise bu hafta da takımdaki yerlerini alamayacakları ifade edildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib’in ise en geç çarşamba günü Türkiye’ye gelerek Antalya kampına katılacakları belirtildi.

Günü sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla geçiren Malatya temsilcisinde Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulunarak takımdaki son durumla ilgili bilgiler verdi.

“Sakat oyuncularımızın iyileşmesi açısından bize yaradığını söyleyebilirim”

Milli takım arasını fırsat bilip kısa bir kamp yaptıklarını belirten Bulut, “Milli arada Antalya’da kısa süren bir kamp yaptık. Bu süre içerisinde Antalyaspor ile bir hazırlık maçı yaptık. Milli aranın sakat oyuncularımızın iyileşmesi açısından bize yaradığını söyleyebilirim. Bunun dışında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular var, onlar da en kısa sürede aramıza katılacaklar” dedi.

Bulut, Ankara deplasmanından puanla ayrılmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ankaragücü takımıyla pazar günü zor bir 90 dakikaya çıkacağız. İki takımın da kazanmak için varını yokunu ortaya koyacak bir maç olacak diye düşünüyorum. Ligin yeni takımı olmalarına rağmen, başarılı bir grafik sergilediler. Özellikle kendi sahalarında etkili bir takım Ankaragücü. Oradan puan çıkarmayı istiyoruz ve bunu da başarabilecek bir takımız.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku