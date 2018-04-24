E.Yeni Malatyaspor - T.M. Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 31. haftasında Malatya’da oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı yenilgi nedeniyle alt sıralarla arasındaki puan farkı kapanan Malatya temsilcisinde Akhisarspor maçına büyük önem veriliyor.

Düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılarda yine en büyük koz olarak taraftar görülüyor. Müsabakanın bilet fiyatları belirlenerek bugün itibariyle satışa sunuldu.

Buna göre müsabaka biletleri; Batı Alt 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 10, Doğu Üst 7,5, Güney Alt 7,5, Güney Üst 5, Kuzey Alt 7,5, Kuzey Üst 5, misafir 6,5 TL fiyatı ile satılıyor.