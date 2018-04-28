Eyüp Arın: “Mücadele gücümüz azdı”

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, takımının İstanbulspor karşısındaki mücadele gücünün geçen haftalara nazaran daha az olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 4-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbulspor’u tebrik eden Arın, “Geçen hafta kazandığımız maçtan sonra sıkıntıları atlatan ve mental anlamda rahatlayan ekibimizin daha önceki haftalara nazaran mücadele gücünden biraz daha yoksundu. Coşkumuz biraz daha azdı. Ligin tamamen bittiğini ve bu maçın oynanması gerektiği için oynadıklarının düşüncesi içerisindeyim. İstanbulspor bugün galibiyeti hak etti. Onları aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.