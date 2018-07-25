Fabri: 'Rüyalar gerçek oldu'

Beşiktaş’tan 6 milyon Euro karşılığında Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci Fabri, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada rüyanın gerçek olduğunu söyledi.

Beşiktaş’tan 6 milyon Euro karşılığında Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci Fabri, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada rüyanın gerçek olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ta forma giydiği 2 sezonun ardından İngiliz ekibi Fulham’ın radarına giren ve 6 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibine transfer olan kaleci Fabri, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu. İspanyol file bekçisi, rüyasının gerçek olduğunu belirterek, "Beşiktaş’tan gibi büyük bir takımdan Fulham gibi zengin bir geleneğe ve önemli bir tarihe sahip bir kulübe transfer olmak ayrıcalıktır" dedi.