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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:42

Fabri: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Fabri: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Fabri, Slovakya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının takım olarak performanslarını bir üst seviye çıkarmak olduğunu belirten başarılı eldiven, basın toplantısında şunları söyledi:

“Takım içinde hepimizin çabası performansımızı üst seviyeye taşımak. Önümüzde Avrupa Ligi ön eleme turları var. Lig çok önemli. Takım olarak ve bireysel olarak iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olmak istiyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimlerle beraber uyum süreci geçiriyoruz. Ersin Destanoğlu bizimle çalışıyor. Yetenekli ve genç bir oyuncu. Tecrübe kazanırsa iyi bir kaleci olabilir. Geçen sezona geri dönecek olsam Galatasaray maçını yeniden oynamak isterdim. Vida’ya Dünya Kupası’nda şans diliyorum. Teknik adamların çalışma konsepti önemli. Bizim iyi bir çalışma konseptimiz var ve hocamız eldeki oyunculardan verim almasını çok iyi biliyor. Diğer kalecilerle aramızda rekabet var ama bu rekabetin içinde arkadaşlık da var. Tolga Zengin’den çok şey öğreniyorum, çok iyi bir insan. Forvetler ne kadar iyi olursa takım o kadar çok puan toplar. Umarım bu sezon şampiyonluğu kazanır ve üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluruz. Her alanda yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. Maç seçmeden en iyi şekilde oynamalıyız.”
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