Falcao Beklentileri Yükseltti

Galatasaray'da bu sezon performansı en çok merak edilen futbolcu şüphesiz Radamel Falcao oldu. Geldiği ilk günden beri taraftar da büyük bir heyecan uyandıran Falcao, ilk sezonun takımı adaptasyon ve sakatlık süreçlerinden bir türlü atlatamadı. Kendinden beklenen performans veremeyen Falcao, işte bu sezon başında ise Galatasaray için elinden geleni ardına koymayacağını ve de golleri ile birlikte taraftarına tekrar kavuşacağını belirten Kolombiyalı golcü, Galatasaray'ın Süper Lig'de çıkmış olduğu 6 müsabakada toplamda 5 gol atma başarısı gösterdi. Lig gol krallığı sıralamasında Alanyasporlu futbolcu Davidson ile birlikte ilk sırada yer alan Falcao, bu sezon hem Galatasaray'ın şampiyon olması hem de kendinin gol kralı olması konusunda inançlı olduğunu bildirdi. Falcao geçen sezonun tam bir fiyasko olduğunu ve de Galatasaray taraftarının gerçek Radamel Falcao’y bu sezon göreceği konusunda gerekli garantileri vermişti. Oyuncu hakkında daha fazla detaylı bilgiye erişmek istiyorsanız sizler de superbetin adreslerini ücretsiz olarak ziyaret edebilme şansından yararlanabilirsiniz.

Çok Üst Düzey Bir Oyuncu!

Galatasaray'a geldiği ilk günden beri taraftarın kalbinde taht kuran özellikle de rakiplerle girmiş olduğu mücadelelerden aldığı başarılı pasları gole çevirmesi ile ön plana çıkan bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Galatasaray'ın uzun yıllar boyu Drogba gibi bir forvete hasret kaldığı bir dönemde kulübe gelerek katkı sağlama konusunda teknik ekip ve takım arkadaşlarına elini rahatlatmak isteyen Radamel Falcao özellikle de 2020 yılı itibarıyla ligin en çok gol atan oyuncuları sıralamasında ilk sırada yer alıyor. diğer takımların kıskandığı bir performans sergileyen Radamel Falcao özellikle de forvet oyuncuları arasında ilerleyen yaşına rağmen göstermiş olduğu üst düzey performansı ile birlikte hücum yollarında üst düzeyde bir katkı sağlıyor. Radamel Falcao'nun bu sezon ilerleyen günlerde de göstereceği katkı yakından ilgi duyan Fatih Terim ve ekibi özellikle de oyuncunun müsabakalarda daha diri oynayarak daha fazla boy bulma noktasında etkili olması bekleniyor. Radamel Falcao hakkında daha fazla detaylı bilgiye erişmek istiyorsanız ne de oyuncunun daha önceki müsabakalar da göstermiş olduğu üst düzey performansı değerlendirmek istiyorsanız sizler de en popüler bahis siteleri adreslerini ziyaret edebilme imkanından yararlanabilirsiniz.

Radamel Falcao Kimdir?

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan 1.77 boyundaki Kolombiyalı golcü özellikle de Atletico Madrid ve Porto performansı ile ön plana çıkmış bir futbolcu olarak bilinmektedir. 34 yaşına gelmesine rağmen 4.20 milyon Euro ‘lük bir bonservis bedeli bulunan oyuncu bu sezon çıktığı 6 mücadelede 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. 2 sarı kart ve bu sarı kartların birleşimi ile birlikte bir de kırmızı kart gören oyuncu santrafor mevkiinde Galatasaray için elinden geleni ardına koymamaya çalışıyor. Takıma 2019 yılında katılan ve 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun en yüksek piyasa değeri şu zamana kadarki süreçte Monaco'da oynadığı dönem olarak belirlendi. Tecrübeli golcü, 2013 yılında 60 milyon Euro ‘lük bir bonservis bedeline sahip olarak rekor geliştirmişti. Daha sonra buradan Manchester United takımına transfer olmuştu. Oyuncunun kariyeri hakkında daha fazla detaylı bilgiye erişmek ve de oyuncu hakkındaki bilgilerin en kaliteli şekilde haberlerini alabilmek istiyorsanız sizler de süperbetin giriş adreslerini ücretsiz bir şekilde ziyaret etme imkânlarını hem bilgisayarınızda hem de cep telefonlarınızda sağlayabilirsiniz. Bu süreçte pek çok futbolcu için detaylı bilgi sağlayan Süperbetin, Türkiye’de de en çok kullanılan bahis siteleri arasında yer almaktadır.