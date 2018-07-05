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05 Temmuz 2018 Perşembe 08:52

Faruk Öcal Hatayspor’a veda etti

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor’un geçen sezon devre arasında Kastamonuspor 1966 takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Faruk Öcal Hatayspor’dan ayrıldı.

Faruk Öcal Hatayspor'a veda etti
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TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor’un geçen sezon devre arasında Kastamonuspor 1966 takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Faruk Öcal Hatayspor’dan ayrıldı.

Ayrılığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Faruk Öcal, "Hataysporla olan sözleşmemi karşılıklı olarak sonlandırmış bulunmaktayım. Bundan sonraki sezonlarda Hatayspor’a başarılar diliyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Yarım sezon kaldığı Hatayspor’da Oğuz ve Yılmaz’ın arkasında kalan ve çok az forma şansı bulan Faruk Öcal büyük beklentilerle transfer olduğu Hatayspor’da beklentileri karşılayamadı.

Oğuz Kocabal, Gökhan Sazdağı ve Volkan Altınsoy’un ardından Faruk Öcal Hatayspor ile yollarını ayıran 4. futbolcu oldu.
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