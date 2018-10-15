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15 Ekim 2018 Pazartesi 21:09

Fatih Akyel: "Zorlu maçlar oynuyoruz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’da Teknik Direktör Fatih Akyel, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü ve Çarşamba günü sahalarında ağırlayacakları Sarıyer maçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Akyel, şunları...

Fatih Akyel: 'Zorlu maçlar oynuyoruz'
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’da Teknik Direktör Fatih Akyel, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü ve Çarşamba günü sahalarında ağırlayacakları Sarıyer maçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akyel, şunları söyledi:

"Keçiörengücü iyi bir takım. Onlarda çok iyi bütçelerle kurulmuş bir takım. Samsun, Keçiörengücü ve Sarıyer ile 3 tane zorlu randevumuz vardı. Bunların ikisini oynadık. Samsun’a mağlup olduk, Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Çarşamba günüde Sarıyer ile oynayacağız. Keçiörengücü maçı ilk devre açısından iyi geçti. 1-0’da öne geçtik. İlk yarı dengeli bir oyun oynadık. Haksız bir penaltıyla devreye beraberlikle girdik. Devreye galip olarak girseydik, maçın 2. yarısı çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarı son 20 dakika deplasmanda oynadığımız için oyuncularımız biraz çekindi. Biraz yorgunlukları da vardı. Onun için de ikinci yarının son 20 dakikası rakip biraz bize baskı uyguladı. Açık konuşalım rakibin kaçırdığı pozisyonlarda var. 1-1’lik skorla sahadan ayrıldık. Keçiören deplasmanından 1 puan iyidir diye düşünüyorum. Çünkü zorlu maçlar oynuyoruz. Fikstür avantajı maalesef bizden yana değil. Keçiörengücü ile oynadık. Şimdi Sarıyer ile oynadık. Fikstürümüz biraz zor. Onun için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Ama Keçiörengücü deplasmanından 1 puan iyidir diye düşünüyoruz. Şimdi önümüzde bir Sarıyer maçı var. Biliyorsunuz Sarıyer takımı da lider. Lider bir takımla oynayacağız. Onlarca ciddi paralar harcamış bir takım. Bizde kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Tüm seyircilerimizi bu zorlu müsabakaya bekliyoruz. Biz gelmeden önce ciddi manada sakatlığı olan oyuncular vardı. Bunlarında sıkıntısını yaşıyoruz. Oyuncularımız da yavaş yavaş toparlanıyor. Yavaş yavaş bize katılacaklar. Onlar takıma katılana kadar ne kadar az puan kaybedersek, o kadar iyi olur. Emirhan, kaptan Kemal, yine stoper Volkan ve Cengiz sakat. Yani 4-5 tane sakat oyuncumuz var. Eksiklerimiz var. Onların yerine oynayacak arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. İyi mücadele ediyorlar. İnşallah Çarşamba günkü maçta başarılı oluruz."
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