Fatih Terim: “Maçı sonuna kadar hak ettik”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş’tan daha basit ve çabuk oynadıklarını belirterek, maçı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “İlk 4 sıradaki takımlara karşı ciddi bir üstünlüğümüz var. Muslera’nın formu Taffarel’dir. Bütün kalecilerimizin formu ona ait. Yardımcılarıma da teşekkür ederim. Takımı müthiş hazırlandılar. Öyle bir maç ki rakiplerimizin kazandığı zaman işiniz daha zor olur. Bugün maçın hakkını verdik. Futbolun hakkın verdik. Emeğimizin sonucu aldık. Ruhumuzu ortaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok atabilirdik. Maçı sonuna kadar hak ettik. Ayrıca bu skor böyle bakınca iyi gözüküyor. Bugün en çok sahada Galatasaray olduğumuzu ve inanarak kazandığımız için mutluyum. Kalan 270 dakikanın 2’si dışarıda, 1 içeride. Bugünkü cesaret ve ruhla 270 dakikayı geçebiliriz. Elbette 50 bini aşkın inanmış taraftarımızı da teşekkür ederim. Cimbom başı taraftarıyla dik yürür. 3 maç içinde Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Mariano’nun da Linnes’in de iyi oyuncular olduğunu söyleyen Terim, “Orada üzüntüm Mariano erken değişiklik oldu. Linnes ve Mariano ile en iyi olan bölgemiz orası. Bazen başkanısın şansı oluyor. Bugün Linnes onu örnek bir profesyonel gibi gösterdi. Linnes oynamıyor, oynadığı zaman her dakika oynuyormuş gibi sahada” şeklinde konuştu.

“Yine olsa yine Gomis’e attırırdım”

Gomis’in takımın önemli bir golcüsü olduğunun altını çizen Fatih Terim, “Attığı gol sayı önemli bir sayı. Bir saha penaltı olursa yine ona attıracağım. Varsa diğer maçlarda atsın, derbilerde atmasın. Bir daha olsaydı yine ona attırırdım. O bunu hak ediyor. Bazen golcüler tutukluk yapabiliyor. Gomis’in bir iki maçlık atamadığı dönem var. Yoksa Gomis yine atar. Attığı kadar oyunuyla bize katkısı var. Takımda iyi bir lider. Futbolu yaşan ve bize lazım bir oyuncu. Maçın gidişatı farklı olsaydı belki Eren’i de alabilirdik. Gomis’ten vazgeçmek kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’tan daha basit ve çabuk oynadık”

Beşiktaş’tan daha basit ve çabuk oynadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Ancak bizim kazanmamamızdaki en önemli etken Beşiktaş’ı kendi yarı sahamızda kolay pas imkanı vermedik. Rakip sahadan 300 pas yapan takıma bugün yarısında müsaade etmedik. Beşiktaş’ın en önemli özelliği rakip sahada pas yüzdesinin yüksek olması” dedi.

“Donk’un gitmesinden yana değiliz”

Donk’un her geçen gün performansının arttığını söyleyen Terim, “Çok çalışıyor. Bütün arkadaşlarının sevdiği müthiş bir çocuk. Sahada birkaç görevi yapacak adama her zaman ihtiyaç olur. Onun gitmesinden yana değiliz. O da bize sormadan bir şey yapacak biri değil” şeklinde konuştu.

“Onların kararına saygı duyulması lazım”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in derbide yaşanan olaylardan sonra sezon sonu kariyerlerini sonlandıracağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Fatih Terim, “Açıkçası bu böyle maçlarından sonraki o adrenalinin yüksek olduğu dönemde söylenen sözleri hepimizin yapıyoruz, sinirleniyoruz. Ertesi gün biraz saha akil olabiliyoruz. Ben rakiplerin ya da başka teknik adamlar hakkında mecbur olmadıkça konuşmuyorum. Onların kararlarına saygı duyulması lazım. Zamanı gelince onlar hakkında konuşuruz. Ama şu an zamanı değil” diye cevap verdi.

“Tolga’nın ayağında sakatlık vardı”

Tolga Ciğerci’nin hafta içi antrenmanlara katılmamasına açıklık getiren deneyimli çalıştırıcı, “Tolga’nın iki ayağında problem var. Zaman zaman dinlemek zorunda. Hafta başı Yener İnce’ye sordukları ayağının ağrıdığını söylemiş. Tolga bugün soyunma odasındaydı. Ağrım var deyince üzerine gidemezsiniz. Doktor daha iyi biliyor. Doktor oynayabilir dedi. Tolga ayağım ağrıyor dedik. Biz de sağlık ekibi ile tedavisine bıraktık” dedi.

“Şenol Güneş’e geçmiş olsun diledim”

Fatih Terim, maçtan önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e geçmiş olsun dediği açıklayarak, “Olan bir hadise var. Milli takım arkadaşım, dostum benim. Herkesin içi bunu yaparım. Kendisine gidip geçmiş olsun dedim. Bir hadise var. Onun için gittim” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son olarak ise Süper Lig’e yükselen Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’u tebrik etti.