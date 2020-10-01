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01 Ekim 2020 Perşembe 23:50

Fatih Terim: "Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası"

Fatih Terim: 'Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası'
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Galatasaray Teknik Patronu Fatih Terim, geçen sezon sakatlanan kaleci Muslere için, "Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası. Muslera bizler için önemli bir figür. Bets10

"Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası"Muslera'nın sakatlığına değinen Fatih Terim, "Muslera'nın tabii ki ayağının kırılması bizim de orada kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Şimdi geçen seneye de o mevzuya girmek istemiyorum açıkçası. Yine söyleyeyim çünkü 20 saniye oynanan bir oyun falan filan. Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı. Muslera bizler için önemli bir figür. Kalemizde olmasında bizler için çok büyük bir güven vesilesi. Ama Allah beterinden saklasın diliyoruz. Bir an evvel de dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Elbette olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan bizle devam edecekler. Onlar da inşallah aratmayacaklardır. Muslera'nın ayrıca futboldan burda bırakacağını düşünüyorum geldiği zaman da son senesi zaten sözleşmesinin. Herhalde bu mevzuda gündeme gelir. Ona da kulübümüz gerekli şeyi yapar düşünüyorum. Bunlara sebep bu kadar hizmet olmuş, olmaya da devam edeceği bir oyuncuya sahip içinde kendimizi mutlu addediyoruz" dedi. Bets10

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