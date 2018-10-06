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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:13

Fatih Terim’in Maicon ve Donk planı tuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenen golün gelmemesinin ardından savunma oyuncuları Maicon ve Donk’u hücuma alıp gol aramasıyla 3 puana ulaştı.

Fatih Terim'in Maicon ve Donk planı tuttu
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenen golün gelmemesinin ardından savunma oyuncuları Maicon ve Donk’u hücuma alıp gol aramasıyla 3 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, mücadele 0-0 devam ederken yaptığı değişliklerle istediğini aldı. Eren Derdiyok’un sakatlığından dolayı oynamadığı mücadelede Sinan Gümüş, ileri uçta gol aradı ama beklenen gol gelmeyince Terim, kanat oyuncularını çıkarıp, uzun boylu savunma oyuncularını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Maicon ve Donk’u oyuna alıp, hücumda oynatmasıyla gol geldi. 87. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk’un kafa vuruşu ağlara gitti.

Böylece Fatih Terim’in savunmacı olan Maicon ve Donk’u hücumda oynatmasıyla planı tutmuş oldu.
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