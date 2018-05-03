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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:14

Fatsaspor hedef büyüttü

TFF 3. Lig yeni ekiplerinden Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, "TFF 3. Lig’de çok iyi işlere imza atarak bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz” dedi.İlk olarak mevcut statla ilgili iyileştirme çalışmalarını yapacaklarını belirten...

Fatsaspor hedef büyüttü
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TFF 3. Lig yeni ekiplerinden Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, "TFF 3. Lig’de çok iyi işlere imza atarak bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

İlk olarak mevcut statla ilgili iyileştirme çalışmalarını yapacaklarını belirten Başkan Ayhan Demir, “3. Lig’deki takımıza yakışır bir stat haline getirerek Fatsaspor ligdeki maçlarına çıkacaktır. Fatsa Stadyumunda tüm taraftarlarımıza stadımızda buluşacağız. Herkesin bu konuda gönlü rahat olsun. İyi bir ekip oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. İlk yılda hedefimiz bir üst lig olacaktır. Kurumsal bir yapı oluşturduk ve bunu daha da geliştireceğiz. İstişarelerimizi yeni dönem için gerçekleştirdik. Takımızın teknik hocası çok başarılı ve futbolu iyi bilen birisi. Kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Eğer kendisi de devam derse biz onunla çalışmak isteriz. Fatsa halkı ve taraftarı 2. Lig’i hak ediyor. Bu doğrultuda planlarımızı yapacağız. Ben ve yönetim kurulunun çabasıyla olmuyor tabi bu başarılar, tüm Fatsa ile olacak bu başarı. Fatsalılar destek olduğu müddetçe ilçemizin adı önce yüksek bir sesle çıkacak. Belediye ibaresini kaldırarak Fatsaspor olarak çalışmalarımızı yapacağız. Mevcut yapımızı koruyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
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