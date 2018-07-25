Fenerbahçe, Ayew’i açıkladı

Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Andre Ayew ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertlier, geçtiğimiz sezon ortasında West Ham’dan Swansea’ye 18 milyon Pound karşılığında transfer olan Gana’lı golcü Andre Ayew’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gana Milli Takımı forması da giyen Ayew’le 1 yıllığına kiralık olarak anlaşan Fenerbahçe, futbolcunun satın alma opsiyonunu da mukaveleye ekletti. Yarın İstanbul’a gelecek olan golcü futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.