Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Andre Ayew ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertlier, geçtiğimiz sezon ortasında West Ham’dan Swansea’ye 18 milyon Pound karşılığında transfer olan Gana’lı golcü Andre Ayew’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gana Milli Takımı forması da giyen Ayew’le 1 yıllığına kiralık olarak anlaşan Fenerbahçe, futbolcunun satın alma opsiyonunu da mukaveleye ekletti. Yarın İstanbul’a gelecek olan golcü futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Fenerbahçe, Ayew’i açıkladı
Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Andre Ayew ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.