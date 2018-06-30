Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yalova’da nikaha katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yalova’da sarı-lacivertli ekibin kongre üyesi ve Genç Fenerbahçeliler (GFB) Yalova sorumlusu Hasan Doğan’ın nikahına katıldı.

Başkan Koç, nikah öncesinde Jack Wilshare transferi sorularını ise yanıtsız bıraktı. 2 haziranda yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Hasan Doğan, tüm Türkiye’nin gündemine oturmuş ve Ali Koç’un seçilmesinde önemli rol oynamıştı. Başkan Koç, Hasan Doğan’ın mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Hasan Doğan ve Rabia Üstün’ün Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından kıydığı nikahına Koç’un yanı sıra, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, nikah töreni esnasında cübbesini çıkartıp Fenerbahçe’nin renklerini temsil eden sarı-lacivertli cüppeyi giydi.

Hasan ve Rabia Doğan çiftinin nikah şahidi olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ”Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezse kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem bir destekte bulundu. Siz bakmayın Hasan Doğan’ın böyle göründüğüne. Hasan Doğan içine kapanık naif sessiz biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise, statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. Hasan ve Rabia çiftine mutluluklar diliyorum” dedi.