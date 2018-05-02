Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, 3 gruba ayrıldılar ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Fenerbahçe, yaptığı bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.