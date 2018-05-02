Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yaptığı bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, 3 gruba ayrıldılar ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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