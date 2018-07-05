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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:18

Fenerbahçe, Bria Hartley’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de New York Liberty forması giyen Amerikalı skorer oyuncu Bria Hartley’i kadrosuna kattı.Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son...

Fenerbahçe, Bria Hartley'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de New York Liberty forması giyen Amerikalı skorer oyuncu Bria Hartley’i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak WNBA’in New York Liberty ekibinde oynayan Amerikalı basketbolcu Bria Hartley ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hartley ile yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Türkiye’de mücadele eden 26 yaşındaki basketbolcu, 19.4 sayı ortalamasıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin en skorer oyuncusu olmuştu.
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