Fenerbahçe, Arsenal’in kanat oyuncusu Joel Campbell’ı kiralamak için girişimlere başlıyor.Fenerbahçe’nin, Arsenal’in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Campbell ile ilgilendiği öğrenildi. Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, Arsenal’in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Campbell’i kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Kosta Rika’lı futbolcu, La Liga’da 8 maçta forma giyerken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Campbell, Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Kosta Rika ile 2 maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu sol ve sağ kanatta oynamasının dışında forvet mevkisinde de görev yapabiliyor.
Fenerbahçe, Campbell’ın peşinde
Fenerbahçe, Arsenal’in kanat oyuncusu Joel Campbell’ı kiralamak için girişimlere başlıyor.Fenerbahçe’nin, Arsenal’in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Campbell ile ilgilendiği öğrenildi. Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler,...