Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de Minnesota Lynx forması giyen İtalyan basketbolcu Cecilia Zandalasini’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, WNBA’de Minnesota Lynx ekibinde oynayan İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Zandalasini ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de Minnesota Lynx forması giyen İtalyan basketbolcu Cecilia Zandalasini’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını...