Fenerbahçe, Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, WNBA’de Minnesota Lynx ekibinde oynayan İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Zandalasini ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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