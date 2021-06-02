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02 Haziran 2021 Çarşamba 04:10

Fenerbahçe, Danimarka’nın Yükselen Yeni Değerine Göz Koydu

Fenerbahçe, Danimarka'nın Yükselen Yeni Değerine Göz Koydu
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Yoğun geçen Avrupa ligleri sezonunun sonuna gelinse de Jojobet bahis sitesi aracılığıyla dünya genelinde devam eden çeşitli ülke liglerinde futbol heyecanı sürmekte. Futbol ve bahis tutkunları yaz döneminde devam eden liglerin heyecanını yaşamaya devam ederken bir yandan da transfer haberlerini dikkatle takip ederek yeni sezona hazırlanıyor. Türkiye’de transferin gündeminde ise her zaman olduğu gibi üç büyük takım Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bulunuyor.

Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluk hasreti her sene artarak devam eden Fenerbahçe’de yeni sezonda parola kesinlikle şampiyonluk. Federasyona yaptığı resmi başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklarını da isteyen kulüp buradan çıkacak olumlu karar ile rüzgârı arkasına almayı ve yeni sezona doludizgin girmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de Yeni Hedef Geleceğin Ibrahimovic’i Wahid Faghir

Geride kalan sezon Samatta, Cisse, Ademi gibi golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarında golcü konusuna büyük önem veriyor. Bu kez ileri uç oyuncusu transferinde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe tecrübeli yıldızların yanında geleceğe de yatırım yapma amaçlı transferler peşinde. Kulübün gündemindeki oyunculardan birinin de Danimarka genç milli takımlarında forma giyen santrafor Wahid Faghir olduğu öğrenildi.

Lisanslı bahis siteleri arasında yer alan Jojobet üyelik işlemlerini belgesiz olarak bir dakika içinde gerçekleştirerek bahis almaya başlayabileceğiniz Danimarka Ligi’nde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 2003 doğumlu golcü oyuncu şimdiden milli takım performansı ile tam not almayı başarmış durumda.

Faghir İçin Pek Çok Kulüp Takipte

Jojobet giriş adresine tıklayarak maçlarına yüksek oranlardan bahis alınabilen Vejle BK takımının formasını terleten genç yıldız oyuncu şu ana kadar Danimarka Milli Takımı’nın 16, 17, 18 ve 21 yaş gruplarında forma giydi. Özellikle Danimarka U17 Milli Takımı’nda kaydettiği gol ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu tekniği ve hava hakimiyeti ile savunma oyuncularına üstünlük sağlıyor. Avrupa’nın çeşitli takımlarının ve scout ekiplerinin takibinde olan genç ismi henüz popülerleşmeden bünyesine katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için sessiz ve derinden çalıştığı kulislerde konuşuluyor. Yönetim bu transferi uygun bir bütçe teklifi ile bitirme peşinde.

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