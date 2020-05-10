Fenerbahçe'de Coronavirüs Paniği

Spor Toto Süper Lig'in başlama kararı sonrası birçok takım gibi antrenman kamplarına başlamayı hedefleyen Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol takımı, kamp öncesinde tüm kulüp çalışanları ve futbolculara coronavirüs testi yaptırdı.

Tüm Kulübe Test Yapıldı

1xbet Futbol takımı 1xbet giriş başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, saha ekip çalışanları ve temizlik çalışanlarının da teste sokulduğu süreçte, yapılan açıklamaya göre toplam 202 kişinin coronavirüs testine sokulduğu belirtildi. 1xbet 5 Mayıs Salı günü yapılan testlerin sonuçları ise geçtiğimiz günlerde futbol severlerle paylaşıldı.

Bir Çalışanda Coronavirüs

1xbet giriş Toplam 202 kişinin sokulduğu Coronavirüs Covid-19 testi sonucunda bir çalışanda virüsün tespit edildiğini açıklayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu; gerekli önlemlerin alındığını ve malum kişinin yarın öğle saatlerinde tekrar Coronavirüs testine tabi tutularak önlemlerin sıkılaştırılacağını ve futbol takımının güvene alınacağı belirtildi. Fenerbahçe taraftarları arasında paniğe neden olan test sonucu sonunda, 1xbet giriş Fenerbahçe yönetimi gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Antrenmanlar İptal Edildi

1xbet Coronavirüs tespit edilen çalışanın sonucunda, virüs yayılımı ihtimali nedeni ile antrenmanlarını geçici bir süreliğine iptal ettiğini duyuran Fenerbahçe yönetimi, liglerin başlamasını ertelemek adına TFF Kurullarına başvuruda bulundu. ''Riskli bir ortamda rekabet olamaz.'' açıklamasında bulunan yönetim, Coronavirüs salgını tamamen durmadan yarışmanın adil olmadığını belirtti. Fenerbahçe antrenmanlarını geçici bir süreliğine erteleyen spor kulübünün, 12 Haziran'da başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'e nasıl ve ne zaman hazırlanacağı da merak konusu oldu. 1xbet