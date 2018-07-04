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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:05

Fenerbahçe Doğuş’un yeni transferi İstanbul’a geldi

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne, İstanbul’a geldi.Bugün...

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne, İstanbul’a geldi.

Bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na inen Joffrey Lauvergne’ı Fenerbahçe Doğuş yetkilileri karşıladı. Havalimanında Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Lauvergne, “Çok mutluyum. Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. Zeljko Obradovic gibi bir koçla çalışacak olmak gurur verici. Bogdan ile de çok konuştuk; bana Türkiye, Fenerbahçe ve Koç’la ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum” dedi.
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