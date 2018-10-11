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11 Ekim 2018 Perşembe 15:02

Fenerbahçe Euroleague’de ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk hafta maçında yarın Herbalife Gran Canaria’yı konuk ediyor.Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria’yı konuk ediyor. Mücadele yarın...

Fenerbahçe Euroleague'de ilk maçına çıkıyor
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk hafta maçında yarın Herbalife Gran Canaria’yı konuk ediyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria’yı konuk ediyor. Mücadele yarın 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe’de son durum

Fenerbahçe, bu sezon 2 resmi maça çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes’e 62-65 mağlup olan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş Sompo Japan’ı 78-73 geçmeyi bildi. Beşiktaş mücadelesinde Kostas Sloukas 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund, Nicolo Melli 14 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist, Sinan Güler de 14 sayı üretti.

Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı mücadelelerde ise şu skorları almıştı:

Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı

Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe

AX Milan 79-74 Fenerbahçe

Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe

Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe

Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan

Fenerbahçe 86-76 CSKA

Fenerbahçe 94-92 Maccabi

Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe

Herbalife Gran Canaria’da son durum

Euroleague’in yeni temsilcisi, yaz döneminde kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye etmeye çalıştı. Başantrenörlük pozisyonunda göreve İspanya’nın tecrübeli koçlarından biri olan ve daha önce de Canaria için çalışan Salva Maldonado getirildi. Maldonado, son iki sezonda Estudiantes takımında görev yapmıştı. Takımın oyuncu kadrosuna dahil olan önemli isimler ise D.J. Strawberry (Beşiktaş), Kim Tillie (Olympiacos), Luke Nelson (Betis), Christopher Evans (Monaco), Clevin Hannah (Murcia) ve Alex Madsen (USK Prag) oldu. Gal Mekel, Nicolas Brussino, DJ Seeley, Nikola Radicevic ve Pablo Aguilar ise takımdan ayrıldı.

Gran Canaria’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Albert Oliver, Clevin Hannah, Luke Nelson

Forvetler: DJ Strawberry, Marcus Eriksson, Xavier Rabaseda, Pauli Orioli, Christopher Evans, Alex Madsen, Kim Tillie, Eulis Baez

Pivotlar: Anjezs Pasecniks, Ondrej Balvin, Lucas Fischer
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