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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:14

Fenerbahçe, evinde Başakşehir’e karşı kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Başakşehir’i konuk ettiği 10 maçta 8 galibiyet alırken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 8. haftasında Fenerbahçe yarın evinde Medipol Başakşehir...

Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı kazanıyor
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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Başakşehir’i konuk ettiği 10 maçta 8 galibiyet alırken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 8. haftasında Fenerbahçe yarın evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabakayı Ali Payabıyık yönetecek ve yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Fenerbahçe evinde Başakşehir’e karşı üstün

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Başakşehir’i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybetti ve 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyi geçen sezon 3-2 kaybederek almıştı. Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçında rakip fileleri 19 gol havalandırırken, 6 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Cocu 8. teknik direktör

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta 7 farklı teknik direktöre karşı mücadele etti. Bu isimler Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat olurken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Phillip Cocu, Avcı’nın Fenerbahçe karşısındaki 8. farklı teknik adamı olacak.

En çok topa sahip olan Başakşehir

Fenerbahçe, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda geride kalan 7 haftada beklenen performansı gösteremedi. Topa sahip olma adına ligdeki en düşük oranlara sahip olan takımlardan biri olan sarı-lacivertliler ligin en çok topa sahip olan takımı ile karşılaşacak. Süper Lig’de şu ana kadar %61 ile topa en çok sahip takım olan Medipol Başakşehir, ligde geçtiğimiz haftalarda iyi bir performans gösterdi.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken Tolga Ciğerci sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakıldı.
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