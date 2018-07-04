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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:45

Fenerbahçe, futbolculara 15 milyon Euro ödeme yaptı

Fenerbahçe Kulübü, futbolculara 15 milyon Euro ödeme yaptı.

Fenerbahçe, futbolculara 15 milyon Euro ödeme yaptı
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Fenerbahçe Kulübü, futbolculara 15 milyon Euro ödeme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur.

Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı. Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir. Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır" denildi.
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