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11 Ekim 2018 Perşembe 16:47

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis...

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti
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Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin gollerini; 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.

Saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.
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