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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:37

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14’e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
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Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14’e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 19 puan ve averajla 5. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. İki ekip daha önce Süper Lig’de 22 kez karşılaştı. Bu maçlardan 14’ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 54 golüne karşı kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 30 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Sivasspor İstanbul’da daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9’unu sarı-lacivertliler kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip 1 kez galip geldi. 1 karşılaşmada da beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, İstanbul’daki maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. İki ekip son olarak 2015-2016 sezonunda Sivas’ta karşılaşmış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Fenerbahçe, Sivasspor’a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik skorla alırken, Sivasspor ise rakibini iki kez 2-0 mağlup etti. İki takım arasında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı maç ile 2013-2014 sezonunda Fenerbaçe’nin Kadıköy’de 5-2 kazandığı maç en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

Ülker Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak.

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