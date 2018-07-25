Fenerbahçe İzmir’de

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, İzmir’e geldi.

İzmir’de Altınordu ile hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe, bu karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Teknik Direktör Phillip Cocu ile tam kadro İzmir’e gelen sarı-lacivertli kafileyi yaklaşık 50 kişilik bir taraftar grubu karşılarken, eski başkan Aziz Yıldırım aleyhinde de tezahüratlar atıldı.

Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.