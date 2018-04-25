Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını Fenerbahçe Tuzla ve Beykoz Futbol Okulları’ndan gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen minikler; Teknik Direktör Aykut Kocaman ile takım kaptanı Volkan Demirel’e çiçek takdim etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.