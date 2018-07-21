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21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:17

Fenerbahçe maç sonunda antrenman yaptı

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile yaptığı hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular antrenman yaptı.

Fenerbahçe maç sonunda antrenman yaptı
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Fenerbahçe’nin Feyenoord ile yaptığı hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından maça sonradan dahil olan Josef de Souza, Yiğithan Güveli, Ferdi Kadıoğlu, Serhat Kot, Nabil Dirar, Samed Karakoç, Ozan Tufan ve Ahmethan Köse yenilenme antrenmanına katıldı.
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