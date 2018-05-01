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01 Mayıs 2018 Salı 09:19

Fenerbahçe, maçların aynı saatte oynanmasını talep etti

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçe göndererek 32, 33 ve 34. hafta karşılaşmalarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.

Fenerbahçe, maçların aynı saatte oynanmasını talep etti
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçe göndererek 32, 33 ve 34. hafta karşılaşmalarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden de duyurduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.

Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32. hafta müsabakaları takvim uyarınca ligin ilk 4 sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakaları farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür. Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk 4 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve aynı saatte oynamak üzere 32. hafta programında değişiklik yapılmasını, 33 ve 34. hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."
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