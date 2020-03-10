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10 Mart 2020 Salı 21:41

Fenerbahçe'nin Efsanesi Geri mi Dönüyor?

Fenerbahçe'nin Efsanesi Geri mi Dönüyor?
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21 yıl aranın ardından Galatasaray’a Kadıköy’de kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın geleceği merakla bekleniyor. Tecrübeli teknik adam için mücadele esnasında istifa tezahüratları yapılmıştı ve yönetim de olası ayrılık sonrası kolları sıvadı. Teknik adam arayışına giren Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın yerine eski efsane futbolcusu Alex de Souza’yı getirmeyi planlıyor. Alex de Souza Fenerbahçe’nin efsanelerinden biri ve futbol aklıyla birçok futbol otoritesini de kendine hayran bırakmış. Teknik direktörlük konusunda çok tecrübesiz olsa da kaçak bahis siteleri onun sarı lacivertli kulübün başına geçebilme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. İlerleyen günlerde olası Ersun Yanal istifası sonrası Alex takımın başına getirilebilir.

Alex İle Birlikte Zico Sesleri

Fenerbahçe’yi 2008 yılında UEF Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynatan ve yarı finalin kapısından döndüren Arthur Zico, Ersun Yanal’ın istifası sonrası düşünülen isimlerden biri. Özellikle geçen sezonun ortasında Zico – Alex ikilisinin ismi geçiyordu ancak taraftarın isteğiyle birlikte Yanal takımın başına getirilmişti. Şimdi ise yönetimin Alex de Souza ile sıkı temas halinde olması onu en olası isimlerin başına koyuyor. Ayrıca Alex ile birlikte ikili olarak takıma gelmesi durumunda sarı lacivertli camiada yeniden bir birliktelik sağlanabilir. Bu noktada 1xbit Ali Koç ve yönetiminin girişimlere başladığını, alınacak olumsuz sonuçlar devam ettiği zaman ve istifanın gelmemesi durumunda Yanal’ın gönderilip yerine bu ikilinin getirileceği düşünülüyor.

Alex Fenerbahçe’yi Yakından Takip Ediyor

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza takımdan ayrıldıktan sonra sarı lacivertli kulüple olan bağlarını koparmadı. Fenerbahçe’yi sürekli olarak takip ediyor ve maçlarını bazen yerinde izlemek üzere Türkiye’ye geliyor. Başkan Ali Koç’un onunla ilgili planlarının bulunduğu haberleri de daha önce basına yansımıştı. Şimdi ise Alex de Souza’nın biraz daha tecrübe kazanması adına çalışmalar yapılıyor. Önce Arthur Zico ile birlikte takımın başında getirilip daha sonra sadece onunla yola devam edilme planları var. Önümüzdeki günlerde Sultanbet ile yapılacak girişimler sonrası camiadan istifa ve yerine Alex de Souza ismi açıklanabilir. Tabii bu iki isme alternatif olarak Erol Bulut ismi de listede yer alıyor.

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