Fenerbahçe'nin Teknik Patronundan golcü yıldıza veto!

Fenerbahçe, Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermeye hazırlanıyor. Muriç'in boşluğu için golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler yıldız isimle anlaşma noktasına gelmişti. Teknik direktör Erol Bulut, golcü yıldızı veto etti. İşte yeni golcü adayı ve gelişmeler.

Fenerbahçe’de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.

Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Fenerbahçe takımının birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.

Bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü oyuncunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor.

Marifetleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut’un sistemindeki ilk golcü değil.

Bu sebeple teknik heyetin takımdan ayrılacak olan Vedat’ın yerine benzer özelliklere sahip bir isim arayışında olduğu ifade edildi.

Sadece gol atması teknik heyet için yeterli değil. Vedat gibi savunmaya yardıma gelmesi, önde baskı yapması, oyun kurması, hava toplarına hakim olması da gerekiyor.

Teknik heyet dışında Emre Belözoğlu’nun da benzer fikirde olduğu ifade edildi. Bu zamana kadar futbolcu için de resmi bir teklif yapılmadı. Gelişmeler sonrasındaki Fenerbahçe’yi https://www.lidyabetyenigiris.net/lidyabet-sikayet/ adresinden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Eran Zahavi, transferiyle alakalı olarak İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili gelen soruya Eran Zahavi, Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Çin'deki kontratım hala devam ediyor. Neler olacağını hala bilemiyorum. cevabını verdi.

Zahavi, Milli maçlar sona erdi. Yarından itibaren artık transfere odaklanabilirim. Transfer için bugünden yarına söylenecek bir şey yok. Çünkü, ben de bilmiyorum. Belli olunca hep birlikte göreceğiz. sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberin ayrıntısı ise; Guangzhou R&F ile sözleşmesi Aralık sonunda bitecek olan 33 yaşındaki hücumcu, koronavirüs pandemi kuralları nedeniyle Çin'e geri dönerse, İsrail'in ekim ayında oynayacağı milli maçlarda forma giyemeyecek. Bu nedenle Çin'e geri dönemediği de belirtildi.

Diğer taraftan sarı-lacivertli takımın gündemindeki bir başka isim de Nikola Kalinic. Hırvat golcü ile Fenerbahçe bir dönem ilgilendi.

Ancak daha sonra vazgeçti. Kalinic’in menajeri Fali Ramadani’nin İstanbul’a gelmesi sonrası sarı-lacivertli takımın bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddiaları gündeme geldi.

Fakat sarı-lacivertli yetkililer “Kalinic’in menajeri bizim için gelmedi” ifadelerini kullandı. Bu haberler doğru olsa da olmasa da takımın diğer takımlar karşısında değişen oranları hakkında bilgi almak için Lidyabet bahis sitesinden faydalanabilirsiniz.

(Milliyet)