Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Slimani ve Tolga Ciğerci salonda çalıştı.

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’a misafir olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenmanı Sportif Direktör Damien Comolli de takip etti. Milli takımlardan dönen Şener, Berke ve Barış antrenmana katıldı. Almanya’da ameliyat olan Mehmet Topal çalışmada yer almazken, Tolga Ciğerci salonda çalıştı. Slimani de Tolga Ciğerci’yle birlikte tedbir amaçlı olarak hazırlıklarına salonda devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu, antrenman öncesinde Şener Özbayraklı’yla bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra top sürme idmanıyla devam etti. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen çalışmada, Sportif Direktör Damien Comolli, basın mensuplarının yanına gelerek kısa bir süre sohbet etti. Sarı-lacivertliler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.