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24 Temmuz 2018 Salı 13:29

Fenerbahçe ve Altınordu taraftarları maçı yan yana izleyecek

Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçını iki takımın taraftarı yan yana izleyerek örnek bir uygulamanın altına imza atacak.

Fenerbahçe ve Altınordu taraftarları maçı yan yana izleyecek
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Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçını iki takımın taraftarı yan yana izleyerek örnek bir uygulamanın altına imza atacak.

Altınordu ile Fenerbahçe arasında ’Sonsuza kadar dostça’ sloganıyla başlayan Fair-Play hareketi, iki ekibin 27 Temmuz Cuma günü oynayacağı hazırlık maçına da yansıdı. Altınordu ve Fenerbahçe taraftarı, İzmir Emniyeti’nin de izniyle karşılaşmayı farklı tribünlerde değil yan yana izleyebilecek. Tribün düzenlemesini buna göre yapan yetkililer, tüm bölümleri taraftara açtı ve örnek bir uygulamanın altına imza attı.

Bornova Stadında saat 21.00’de başlayacak maçın biletleri maraton ve kapalı tribün için 75 TL, kale arkaları için 50 TL, VIP tribün için ise 150 TL’den satışa çıktı. Fenerbahçe taraftarı, önceliği Altınordu taraftarına ait olan kapalı tribün biletlerini 25 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’den sonra alabilecek.

Altınordu taraftarı, 250 TL’den satışa sunulan sezonluk kapalı tribün kombine bileti almaları halinde Fenerbahçe maçına ekstra ücret ödemeden girebilecek.
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