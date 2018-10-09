Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesindeki ’çirkin ve kötü tezahürat’, Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında ’6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ ile ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesindeki ’çirkin ve kötü tezahürat’, Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında ’6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ ile ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü futbolcusu Rajko Rotman’ın aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia’nın aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."