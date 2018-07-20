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20 Temmuz 2018 Cuma 15:49

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’ya VAR eğitimi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkem Hakem Kurulu, bu sezon uygulanmaya başlayacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye eğitimler verildi.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya VAR eğitimi verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkem Hakem Kurulu, bu sezon uygulanmaya başlayacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye eğitimler verildi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eğitim çalışmaları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Fenerbahçe teknik kadrosu ile futbolcularına VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

Eğitimlerde VAR’ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı. VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig’deki diğer kulüplerle devam edecek.
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